Auto stürzt bei Forchach Böschung hinunter: Mutter und Kind ins Krankenhaus gebracht

Forchach – Eine 39-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend im Gemeindegebiet von Forchach mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Sie und ihr einjähriger Sohn wurden zur Abklärung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.

Die Frau war gegen 20 Uhr auf der Lechtalstraße (B198) unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam. Das Fahrzeug schlitterte die Böschung hinunter, riss dabei einen Baum aus und kam auf einer darunterliegenden Nebenfahrbahn zum Stillstand.