Auffahrunfall im Amraser Tunnel: Betrunkener Lenker fuhr einfach weiter

Innsbruck – Ein alkoholisierter Autolenker ist am Dienstagabend auf der Inntalautobahn (A12) im Amraser Tunnel auf einen Lkw aufgefahren. Der 58-jährige Mann wurde dabei am Kopf verletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden.

Der Österreicher war gegen 22 Uhr in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als er laut Polizei nahezu ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Sattelkraftfahrzeug prallte. Trotz des Aufpralls setzte der Mann seine Fahrt noch bis zum Ende des Tunnels fort und hielt erst danach am rechten Fahrbahnrand an.