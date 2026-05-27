Wöchentlich auf der Seebühne

Seeleuchten in St. Ulrich am Pillersee: Auftakt zur Konzertreihe mit den „Hollerstauden“

Stimmungsvoll am See: Im Sommer gibt es immer Mittwochs Konzerte und eine Flammenshow.
© TVB Pillerseetal/Stefan Ringler
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Ab sofort bis zum 9. September gibt es in St. Ulrich am Pillersee wieder wöchentlich das „Seeleuchten“: Jeden Mittwoch spielt eine andere Band, und auch eine Flammenshow wird geboten.

St. Ulrich am Pillersee – Sie gehört zu den schönsten und eindrucksvollsten Bühnen, die der Bezirk zu bieten hat: Die Seebühne am Pillersee. Und zwar im wahrsten Sinne, denn die Bühne wurde wirklich auf Pfählen direkt am See errichtet. Dass das für eine einzigartige Stimmung sorgt, muss nicht näher ausgeführt werden.

Jede Woche bespielt eine andere Gruppe die Bühne auf dem Wasser.
© TVB Pillerseetal/Stefan Ringler

Ab Mittwoch, 27. Mai, können sich alle Interessierten selbst ein Bild davon machen: Dann startet nämlich wieder die beliebte „Seeleuchten“-Konzertreihe. Immer um 20 Uhr geht‘s los, musikalisch steht den ganzen Sommer lang jede Woche eine neue Gruppe auf dem Programm. Den Auftakt machen am 27. Mai die „Hollerstauden“.

Dabei wird das Publikum nicht nur musikalisch unterhalten, zu jedem Abend gehört auch eine Flammenshow. Der Eintritt ist für Gäste und Einheimische frei. Nachdem es sich um ein „Green-Event“ handelt, wird auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz wert gelegt – von der Mülltrennung vor Ort bis hin zur Bitte um öffentliche Anreise an alle, denen es möglich ist.

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