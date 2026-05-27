Seeleuchten in St. Ulrich am Pillersee: Auftakt zur Konzertreihe mit den „Hollerstauden“

Ab sofort bis zum 9. September gibt es in St. Ulrich am Pillersee wieder wöchentlich das „Seeleuchten“: Jeden Mittwoch spielt eine andere Band, und auch eine Flammenshow wird geboten.

St. Ulrich am Pillersee – Sie gehört zu den schönsten und eindrucksvollsten Bühnen, die der Bezirk zu bieten hat: Die Seebühne am Pillersee. Und zwar im wahrsten Sinne, denn die Bühne wurde wirklich auf Pfählen direkt am See errichtet. Dass das für eine einzigartige Stimmung sorgt, muss nicht näher ausgeführt werden.

Jede Woche bespielt eine andere Gruppe die Bühne auf dem Wasser. © TVB Pillerseetal/Stefan Ringler

Ab Mittwoch, 27. Mai, können sich alle Interessierten selbst ein Bild davon machen: Dann startet nämlich wieder die beliebte „Seeleuchten“-Konzertreihe. Immer um 20 Uhr geht‘s los, musikalisch steht den ganzen Sommer lang jede Woche eine neue Gruppe auf dem Programm. Den Auftakt machen am 27. Mai die „Hollerstauden“.