Anzeige erstattet
Geld für Video-Likes versprochen: Frau um mehr als Tausend Euro betrogen
Innsbruck – Eine 23-Jährige ist in Innsbruck Opfer einer Betrugsmasche geworden, bei der ihr Geld für das Liken von Videos versprochen wurde.
Wie die Frau bei der Polizei anzeigte, wurde sie über einen Messengerdienst von einer unbekannten Person kontaktiert. Im weiteren Verlauf wurde sie aufgefordert, über eine Website Geld zu überweisen, um im Gegenzug eine höhere Summe erstattet zu bekommen.
Dieser Aufforderung kam die 23-Jährige nach und tätigte mehrere Überweisungen. Die versprochene Rückzahlung durch die bislang unbekannten Täter erfolgte jedoch nie. Die Italienerin verlor dabei einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)