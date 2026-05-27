Geld für Video-Likes versprochen: Frau um mehr als Tausend Euro betrogen

Innsbruck – Eine 23-Jährige ist in Innsbruck Opfer einer Betrugsmasche geworden, bei der ihr Geld für das Liken von Videos versprochen wurde.

Wie die Frau bei der Polizei anzeigte, wurde sie über einen Messengerdienst von einer unbekannten Person kontaktiert. Im weiteren Verlauf wurde sie aufgefordert, über eine Website Geld zu überweisen, um im Gegenzug eine höhere Summe erstattet zu bekommen.