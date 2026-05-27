Raus aus Abhängigkeiten

Reutte plant die Wärmewende: Neues Fernheizwerk soll fossile Energien ersetzen

Bürgermeister Günter Salchner (l.) und EWR-Vorstand Sebastian Freier präsentierten das Projekt „Fernheizwerk“.
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Von Simone Tschol

Die Elektrizitätswerke Reutte arbeiten an einem neuen Wärmekonzept für Reutte und Breitenwang. Ein geplantes Fernheizwerk nahe des Dreitannenstadions soll Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Haushalte mit Wärme aus erneuerbaren Energien versorgen. Jetzt wurden erste Pläne präsentiert.

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