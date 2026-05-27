Reutte plant die Wärmewende: Neues Fernheizwerk soll fossile Energien ersetzen

Die Elektrizitätswerke Reutte arbeiten an einem neuen Wärmekonzept für Reutte und Breitenwang. Ein geplantes Fernheizwerk nahe des Dreitannenstadions soll Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Haushalte mit Wärme aus erneuerbaren Energien versorgen. Jetzt wurden erste Pläne präsentiert.