Leiche eines 84-jährigen Österreichers vor Lignano aus Meer geborgen

Der Mann befand sich mit seiner Frau auf einem Boot und sprang ins Meer. Als er nicht mehr an die Oberfläche kam, schlug sie Alarm.

Lignano – Vor der Küste der norditalienischen Badeortschaft Lignano ist am Dienstagnachmittag die Leiche eines 84-jährigen österreichischen Touristen aus dem Meer geborgen worden. Die Hafenbehörde hatte zunächst das Boot lokalisiert, auf dem sich der Mann befunden hatte, und entdeckte anschließend den leblosen Körper im Wasser, wie die Behörden am Mittwoch berichteten. Die Hintergründe des Todes sind bisher ungeklärt.