Uschi aus „Amore unter Palmen“ verstorben, Ehemann meldet sich nach Tod

Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Die beliebte Darstellerin der ATV-Dating-Show Uschi ist verstorben. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

„Uns hat die traurige Nachricht ereilt, dass Uschi im Senegal unerwartet verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei Oumzy; wir wünschen allen Hinterbliebenen viel Kraft“, teilte der Sender auf Instagram mit. „Uschi, du warst großartig. Wir werden dich sehr vermissen. Danke, dass wir an deinem Leben teilhaben durften.“

ATV gab via Instagram die traurige Nachricht bekannt. © Instagram/atv.at

Die Nachricht löste bei zahlreichen Fans eine Welle der Bestürzung und tiefes Mitgefühl aus. Unter dem Social-Media-Posting meldete sich jetzt auch ihr Ehemann zu Wort – und dankte den Fans für die Anteilnahme. „Vielen Dank für all eure Beileidsbekundungen und Würdigungen. Ich bin euch sehr dankbar.“ (TT.com)