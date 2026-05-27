„Ein bisschen wie zuhause“
Von Nairobi nach Natters: Ein Innsbrucker Unternehmen vermittelt Pflegerinnen aus Kenia
Herbert Breitmayer, Pflegedienstleiter Sozialzentrum Pillerseetal in Fieberbrunn, „Kenya Cares“-Geschäftsführerin Ivy Kibandi Hourmont, Andrea Kranz, Qualitätsmanagerin Sozialzentrum Pillerseetal und Andrew Hourmont (v.l.) beim Lokalaugenschein in Fieberbrunn. Dort werden im Juli die erste Pflegekräfte aus Kenia starten.
© Kenya Cares
Pflegekräfte sind in Tirol in vielen Bereichen Mangelware. Das Unternehmen „Kenya Cares“ mit Sitz in Innsbruck will dem entgegenwirken: Gut ausgebildetes und individuell ausgewähltes Personal aus Kenia soll Lücken im System schließen. Im Juni beginnen so die ersten beiden Pflegerinnen in Fieberbrunn.