Von Nairobi nach Natters: Ein Innsbrucker Unternehmen vermittelt Pflegerinnen aus Kenia

Pflegekräfte sind in Tirol in vielen Bereichen Mangelware. Das Unternehmen „Kenya Cares“ mit Sitz in Innsbruck will dem entgegenwirken: Gut ausgebildetes und individuell ausgewähltes Personal aus Kenia soll Lücken im System schließen. Im Juni beginnen so die ersten beiden Pflegerinnen in Fieberbrunn.