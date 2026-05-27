Mountainbikerin stürzte in Südtirol 150 Meter in Schlucht und starb

Die 53-Jährige war mit ihrem Ehemann unterwegs. Trotz schneller Hilfe starb die Frau noch am Unfallort bei Meran.

Meran – Eine 53-jährige Mountainbikerin aus Deutschland ist am Dienstag bei einem Unfall bei Meran in Südtirol ums Leben gekommen. Die Frau, die mit ihrem Ehemann unterwegs war, verlor laut Südtiroler Medienberichten auf einem Wegstück die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte etwa 150 Meter über steiles Gelände in die Naifschlucht ab. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Zuvor hatte der Ehemann einen Notruf abgesetzt. Die Bergrettung Meran rückte gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber „Pelikan 1“ aus. Wegen des steilen Geländes wurde zunächst ein Bergretter per Seilwinde in die Schlucht abgelassen, anschließend folgten Notarzt und Sanitäter, hieß es.

Mit dem Hubschrauber wurden Retter zur Unfallstelle gebracht. Dennoch kam jede Hilfe zu spät. © Bergrettung Meran