Foto auf Instagram verrät

Das Familienglück ist perfekt: Ski-Olympiasieger wurde erstmals Papa

Loic Meillard machte am Mittwoch die Geburt seiner Tochter öffentlich. „Willkommen zuhause, kleines Mädchen“, schrieb der Schweizer auf Instagram zu einem süßen Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Füßchen des Babys zu sehen sind.

Julia Scheib, Nina Ortlieb und Tina Maze gehörten zu den ersten Gratulantinnen. Der 29-Jährige und seine Partnerin Zoe Chastan hatten sich erst vor einem Monat das Ja-Wort gegeben. Nun ist das Familienglück mit der Geburt des ersten Kindes perfekt.

Technik-Spezialist Meillard hatte bei den Olympischen Spielen im Februar einen kompletten Medaillensatz abgeräumt und avancierte so zu einem der großen Stars. Im Slalom holte der Eidgenosse Gold. (TT.com)

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