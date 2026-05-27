Foto auf Instagram verrät
Das Familienglück ist perfekt: Ski-Olympiasieger wurde erstmals Papa
Loic Meillard machte am Mittwoch die Geburt seiner Tochter öffentlich. „Willkommen zuhause, kleines Mädchen“, schrieb der Schweizer auf Instagram zu einem süßen Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Füßchen des Babys zu sehen sind.
Julia Scheib, Nina Ortlieb und Tina Maze gehörten zu den ersten Gratulantinnen. Der 29-Jährige und seine Partnerin Zoe Chastan hatten sich erst vor einem Monat das Ja-Wort gegeben. Nun ist das Familienglück mit der Geburt des ersten Kindes perfekt.
Technik-Spezialist Meillard hatte bei den Olympischen Spielen im Februar einen kompletten Medaillensatz abgeräumt und avancierte so zu einem der großen Stars. Im Slalom holte der Eidgenosse Gold. (TT.com)
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