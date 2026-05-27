Robotics Talks feiern Premiere: Lienz wird zum KI-Hotspot

Am 9. Juni 2026 wird Lienz erstmals zum Treffpunkt für angewandte Robotik und Künstliche Intelligenz. Die "Robotics Talks Osttirol" am MCI Campus Lienz bringen Forschung, Wirtschaft und Ausbildung zusammen.

Lienz – Lienz wird erstmals zum Treffpunkt für angewandte Robotik und Automatisierung: Mit den „Robotics Talks Osttirol“ initiiert GMAR (Gesellschaft für Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik) mit der Standortagentur Tirol am Campus Lienz ein neues Veranstaltungsformat, das den Wissenstransfer zwischen Forschung, Wirtschaft und Ausbildung in der Region gezielt stärkt. Ziel ist es, diese Robotics Talks langfristig in Osttirol zu etablieren.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen aktuelle und zukünftige Anwendungsszenarien von Robotik in Kombination mit Künstlicher Intelligenz. Themen wie intelligente Automatisierung, adaptive Produktionssysteme und der Einsatz von AI in industriellen Prozessen werden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Die Veranstaltung richtet sich an technologieaffine Fachkräfte. Angesprochen werden Betriebe, Schulen und weitere Institutionen der Region.

Termin: Dienstag, 9. Juni, von 8.45 Uhr bis 15.30 Uhr, Campus Lienz.