Schwaz im Energie-Spitzenfeld: Zwei Gemeinden gewinnen Award

Zwei Gemeinden aus dem Bezirk Schwaz, Eben am Achensee und Jenbach, haben kürzlich den European Energy Award erhalten. Diese Auszeichnung ehrt Kommunen, die sich in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz besonders engagieren. Tirol behauptet damit seine starke Position im bundesweiten Vergleich.

In Salzburg wurden Mitte Mai 2026 insgesamt 44 österreichische Gemeinden mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Der Preis würdigt Städte und Gemeinden, die kontinuierlich in Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien investieren. Europaweit beteiligen sich bereits rund 1.900 Kommunen an diesem Programm.

In Österreich ermöglicht das e5-Landesprogramm die Auszeichnung. Gemeinden müssen über 50 Prozent der möglichen Maßnahmen für Energie und Klimaschutz umsetzen. Wer mehr als 75 Prozent erreicht, erhält den European Energy Award Gold. Diese hohe Auszeichnung ging heuer an neun österreichische Gemeinden, darunter die e5-Gemeinde Wörgl.

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig betont die Bedeutung dieses Engagements: "Viele engagierte Menschen in unseren Gemeinden leisten täglich einen wichtigen Beitrag für Umwelt- und Klimaschutz. Maßnahmen wie effiziente Straßenbeleuchtung oder gut isolierte, energiesparende Gemeindegebäude helfen uns Emissionen zu reduzieren, unterstützen die regionale Wirtschaft und entlasten die Gemeindebudgets. Ich gratuliere den ausgezeichneten Gemeinden herzlich."

Tirol auf dem Vormarsch

Unter den 44 prämierten Gemeinden befanden sich dreizehn aus Tirol. Das Bundesland belegt damit hinter Niederösterreich den zweiten Platz im nationalen Ranking.

Besonders erfolgreich war der Bezirk Schwaz. Eben am Achensee und Jenbach überzeugten mit zahlreichen Maßnahmen. Beide Gemeinden engagieren sich seit vielen Jahren aktiv für die Energiewende in der Region. Eben am Achensee ist seit über zwei Jahrzehnten Teil des e5-Programms und setzt beständig neue Impulse. Dort wurden Photovoltaik-Anlagen auf der Mittelschule (136 kWp) und der Volksschule Maurach (132 kWp) errichtet. Das Dorftaxi "Emo – Eben Mobil" schuf ein zusätzliches Mobilitätsangebot. Eine Energie- und Klimastrategie definiert einen Rahmen für zukünftige Entwicklungen.

Bürgermeister Martin Harb sieht den Wert des e5-Programms im Austausch der Kommunen: "Wertvoll ist der lebendige Erfahrungsaustausch im e5-Programm. Das österreichweite Netzwerk zeigt, was alles gemeinsam möglich ist, und dass man viele Lösungen nicht neu erfinden muss, sondern voneinander lernen kann."

Jürgen Schneider (BMLUK), Marktgemeinde Jenbach: Turgay Kilicer, Alexander Rimml, Tula Burmeister (e5-Beraterin), Gerald Flöck (Energieagentur Tirol), Helmut Strasser (e5 Österreich) © FRANZ NEUMAYR

Auch Jenbach setzt klare Schwerpunkte. Eine Baumpflanzaktion der Volksschule schafft frühzeitig Bewusstsein für Grünräume im Klimawandel. Der Gemeinderat fasste einen Beschluss für ökologisches, klimaschonendes und energieeffizientes Bauen. Ergänzend dazu fanden zahlreiche Veranstaltungen zu Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit statt. Jenbach und Eben am Achensee arbeiten zudem in der Klima- und Energiemodellregion Schwaz – Jenbach zusammen. Dort entstehen wichtige Grundlagen für die zukünftige Energieversorgung.

Das e5-Programm im Überblick

Das e5-Programm unterstützt seit mehr als 25 Jahren Gemeinden bei der Umsetzung energie- und klimapolitischer Maßnahmen. Es ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden. Der Bund fördert das Programm über die Klimaschutzinitiative klimaaktiv. Die Länder setzen es regional um, und die Gemeinden verwirklichen die konkreten Schritte.

In Tirol begleitet die Energieagentur Tirol aktuell 57 Gemeinden im e5-Landesprogramm. Rupert Ebenbichler, Geschäftsführer der Energieagentur Tirol, freut sich über die Erfolge: "Wir beraten und unterstützen e5-Gemeinden seit mehr als 25 Jahren. Denn der Weg zur energieeffizienten Gemeinde ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Die Früchte dieser langen strategischen Energie- und Klimaschutzarbeit können nun auch auf internationaler Ebene geerntet werden."