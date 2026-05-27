Regierung hat sich geeinigt: Neue Strompreisbremse ab Sommer

Sollte der Strompreis über 16,5 Cent pro kWh steigen, soll die Deckelung auf zehn Cent in Kraft treten.

Die Regierung hat sich am Dienstagabend auf eine neue Strompreisbremse ab Sommer geeinigt. Das berichtete die Kronen Zeitung am Mittwoch. Dabei soll der Preis für einen Grundverbrauch von 2900 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr auf netto zehn Cent gedeckelt werden, sobald der durchschnittliche Strompreis für Endkunden über 16,5 Cent pro kWh steige. Derzeit liege er laut E-Control bei rund 14 Cent, hieß es. Für Strom über dem Grundverbrauch gelte weiterhin der Marktpreis.

„So verhindern wir künftig, dass explodierende Strompreise die Inflation erneut eskalieren lassen“, wird Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) von der Zeitung zitiert. Finanziert werden solle die Maßnahme über den bereits bestehenden Energiekrisen-Beitrag der Stromproduzenten. Die Einnahmen daraus steigen automatisch mit den höheren Marktpreisen an. Eine maximale Laufzeit für die Preisbremse sei nicht vorgesehen.

Auch Maßnahmen für Firmen geplant

Wie die APA aus Regierungskreisen erfuhr, soll eine plötzliche Belastung nach Rückfall des Preises unter der 16,5-Cent-Grenze verhindert werden. Daher sei noch eine dreimonatige Nachlaufzeit geplant.