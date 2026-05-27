Von Ultra-Trail bis Kinderstrecke: Lechlauf vereint Sport, Natur und Abenteuer

Am 19. September wird Weißenbach am Lech wieder zur Bühne für Laufbegeisterte – mit Strecken für alle Generationen.

Weißenbach – Der Lechlauf führt entlang einer beeindruckenden Naturlandschaft und bietet Strecken für jedes Niveau – von der entspannten Runde bis hin zur anspruchsvollen Herausforderung.

Die Auswahl ist vielfältig: Der Ultra-Trail mit 51 Kilometern und über 3000 Höhenmetern fordert erfahrene Sportler heraus, während der Hobbylauf über 6,8 Kilometer eine entspannte Teilnahme ermöglicht. Auch Kinder kommen auf ihre Kosten: Beim 1,5 Kilometer langen Kinderlauf steht der Spaß im Vordergrund, und jedes Kind gewinnt bei der Tombola.

Die Strecken im Überblick: Ultra-Trail: 51 km, 3.157 Höhenmeter

Main-Trail: 24,1 km, 1.633 Höhenmeter

Beginner-Trail: 15 km, 529 Höhenmeter

Hauptlauf: 10,89 km, 65 Höhenmeter

Hobbylauf: 6,8 km, 50 Höhenmeter

Kinderlauf: 1,5 km

Einen besonderen Höhepunkt bilden die Paragleiter beim Team-Event.