STIHL Tirol: Veränderung als Weg nach vorne

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Der Gartengeräte-Hersteller aus dem Tiroler Unterland geht mit neuen Ideen und Weitblick in die Zukunft.

Rasenmäher und einiges mehr! STIHL Tirol mit Sitz in Langkampfen befindet sich in einem Transformationsprozess, der den Standort in den kommenden Jahren begleiten und verändern wird. Dazu zählt auch die gezielte Neuordnung des Produktportfolios innerhalb der STIHL Gruppe. Im Fertigungsverbund der STIHL Gruppe wird genauestens geprüft, an welchem der Produktionsstandorte in weltweit acht Ländern welches Produkt gefertigt wird.

Bei STIHL Tirol sind und bleiben bodengeführte Gartengeräte wie Rasenmäher oder Garten-Häcksler sowie Schaftgeräte wie Akku-Freischneider oder Akku-Hochentaster die Kernkompetenzen.

Der Gartengeräte-Hersteller setzt dabei auch auf die enge Zusammenarbeit mit regionalen Bildungseinrichtungen. Die mehrjährigen Kooperationen mit der Unternehmerischen Hochschule® MCI und der Fachhochschule Kufstein werden weitergeführt, da sie einen wichtigen Beitrag zur Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts leisten.

Potenzial Drittkundengeschäft

Als neues Geschäftsfeld wird STIHL Tirol zukünftig außerdem vorhandenes Know-how und die bestehende hochwertige Infrastruktur über das eigene Unternehmen hinaus nutzbar machen. So sollen Einrichtungen, technische Möglichkeiten und Dienstleistungen von STIHL Tirol auch externen Industriepartnern in der Region zur Verfügung stehen – etwa in den Bereichen Messtechnik, Prüfungen oder Entwicklung.

Ziel ist es, hochmoderne Infrastruktur, beispielsweise Messräume für Schall oder elektromagnetische Verträglichkeit, für externe Anwendungen anzubieten und damit zugleich das lokale Industrienetzwerk zu stärken. Erste positive Gespräche mit interessierten Firmen zeigen bereits das Potenzial dieses Geschäftsfelds.