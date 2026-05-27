Marc Pircher statt Bruce Springsteen: Schlagerstar tritt bei Fußball-WM auf

Marc Pircher soll schon bald auf einer ganz besonderen Bühne stehen. Der Zillertaler Schlagerstar wird während der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA auftreten. Sein Konzert findet am 22. Juni in Dallas, Texas, statt. An dem Tag trifft das ÖFB-Team auf die argentinische Elf rund um Weltmeister Lionel Messi.

Das Konzert hätte eigentlich „The Boss“ Bruce Springsteen geben sollen. Doch dann wurde der 48-jährige Tiroler angefragt. „Man hat mir nur gesagt, dass er nicht auftreten kann“, sagte Pircher gegenüber der Kronen Zeitung. Als anschließend die Anfrage kam, selbst in der Fanzone aufzutreten, musste er nicht lange überlegen: „Dort vor unzähligen Menschen meine Musik zu spielen, da habe ich natürlich sofort zugesagt.“