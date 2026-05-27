In Italien auf der Autobahn im Stau? Wann Autolenker ab Juni Geld zurückbekommen

Wer in Italien im Stau steckt, bekommt ab 1. Juni 2026 Geld zurück – sogar bis zu 100 Prozent. Und auch, wer auf den gebührenpflichtigen Autobahnen länger als geplant unterwegs ist, kann sich auf Rückzahlungen freuen – unter bestimmten Bedingungen. Vorerst betrifft die Regelung aber nur italienische Autos.

Rom – In Italien gibt es ab 1. Juni 2026 Geld zurück, wenn man auf einer gebührenpflichtigen Autobahn wegen einer Baustelle zu lange im Stau steht. Wird die normale Fahrzeit deutlich überschritten, bekommen LenkerInnen einen Teil oder sogar die gesamte Summe zurückerstattet.