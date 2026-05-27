Höchste Hitze-Warnstufe in vier italienischen Städten am Donnerstag

Rom, London, Neu-Delhi – Sonne pur, kaum eine Wolke am Himmel und Temperaturen um oder über 30 Grad: In Italien ist es seit einigen Tagen heiß. Für Donnerstag hat das Gesundheitsministerium für vier größere Städte – Rom, Florenz, Bologna und Turin – die höchste Hitze-Warnstufe ausgerufen. Das bedeutet, dass auch gesunden Menschen negative körperliche Auswirkungen drohen können. In Großbritannien sind fünf Jugendliche bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Auch in Indien quält die Hitze die Menschen.

Am Freitag sollen die Temperaturen in Italien jedoch zurückgehen. In keiner Stadt gilt zum Wochenende die höchste Hitze-Warnstufe. In Rom unterzeichnete Bürgermeister Roberto Gualtieri am Mittwoch eine Verordnung mit Maßnahmen zur Brandverhütung und zur Bewältigung der Risiken im Zusammenhang mit Hitzewellen. Unter anderem müssen an Tagen mit der höchsten Warnstufe (Rot) größere öffentliche Einrichtungen mit Kühlsystemen den Bürgern zugänglich gemacht werden.

Das Thermometer zeigte am Dienstag in Rom 35 Grad. © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Zur Mittagszeit ist von nun an auch vorgeschrieben, auf Baustellen und bei Arbeiten im Landwirtschaftssektor Pausen in schattigen oder gekühlten Bereichen vorzusehen sowie bei Bedarf Belüftung oder Kühlung einzusetzen. Auch in Italien gab es in den vergangenen Sommern Todesfälle bei Beschäftigten auf Baustellen, die während der sehr heißen Mittagsstunden arbeiteten.

Zahlreiche Menschen verbrachten die heißen Tage in Bournemouth am Meer. © APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Badetote in Großbritannien bei Rekordwerten

Die Toten bei Badeunfällen in Großbritannien ereigneten sich in den vergangenen Tagen bei Rekordtemperaturen. Am Dienstagabend wurde im River Ribble eine Leiche gefunden, nachdem zuvor ein zwölf Jahre alter Bub vermisst worden war, wie die Polizei in Lancashire mitteilte. Am Montag waren in West Yorkshire, South Yorkshire und Warwickshire drei Jugendliche gestorben, am Sonntag ertrank ein 15-Jähriger in einem See in Lincolnshire.

Das Vereinigte Königreich erlebt derzeit eine außergewöhnliche Hitzewelle. Am Dienstag war es mit vereinzelt 35 Grad Celsius so warm wie noch nie im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Tausende Menschen verbrachten die heißen Tage an Seen, Flüssen und am Meer.

📽️ Video | Großbritannien ächzt unter Rekordtemperaturen

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Indien stöhnt unter der Hitze

Auch außerhalb Europas stöhnen Menschen unter der Hitze. So hat der indische Premierminister Narendra Modi die Bevölkerung des Landes zur Vorsicht gemahnt. „Diese Hitze ist für uns alle hart, und ich rufe Sie auf, so viele Vorsichtsmaßnahmen wie möglich zu ergreifen“, erklärte er am Mittwoch. Körperliche Warnzeichen müssten ernstgenommen werden, um einen Hitzschlag zu vermeiden.