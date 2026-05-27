Serie von Fahrrad-Diebstählen in Zirl geklärt: Vierköpfige Bande ausgeforscht

Zirl – Die Polizei hat eine Serie von Fahrraddiebstählen, die Anfang April in Zirl verübt wurden, geklärt und eine vierköpfige, mutmaßliche Tätergruppe ausgeforscht.

Vorerst unbekannte Täter hatten in der Nacht vom 3. auf den 4. April aus dem Keller eines Mehrparteienhauses zwei E-Bikes und ein Gravelbike gestohlen, indem sie die Schlösser aufbrachen. Zudem wurde im Zeitraum zwischen dem 2. und 4. April am Bahnhof in Zirl ein versperrtes Mountainbike entwendet. Bei zwei weiteren Fahrrädern scheiterten die Täter. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Nach Ladendiebstahl festgenommen

Umfangreiche Ermittlungen und Spurensicherungsarbeiten führten die Polizei auf die Fährte eines 34-jährigen Syrers. Dieser konnte schließlich am 8. Mai festgenommen werden, nachdem er bei einem Ladendiebstahl in Rum erwischt worden war.