Lämmer von Weide in Telfs gestohlen, Tiere bekamen zuvor Medikamente

Warnung an die unbekannten Diebe: Das Fleisch der Lämmer sei nicht zum Verzehr geeignet.

Telfs – Ein höchst ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei in Telfs: Drei Lämmer wurden von einer eingezäunten Weide gestohlen.

Die Tat soll sich zwischen Montag- und Dienstagabend ereignet haben, teilte die Polizei mit. Wer dahintersteckt, ist noch unklar. Noch gibt es keine Spur – weder zu den mutmaßlichen Dieben noch zu den Jungtieren.

Lämmer bekamen Medikamente

Laut Angaben des Besitzers haben die Lämmer kurz vor dem Diebstahl Medikamente bekommen. Aus diesem Grund sei ihr Fleisch derzeit nicht für den Verzehr geeignet, wird gewarnt.