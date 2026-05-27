Altes Handwerk lebt: Trockensteinmauer in St. Jakob erneuert

Teilnehmer der Nationalpark Akademie erneuerten in St. Jakob im Defereggental eine 25 Meter lange Trockensteinmauer. Über 60 Tonnen Naturstein wurden ohne Mörtel verbaut. Das Seminar verband traditionelles Handwerk mit Kultur- und Naturschutz.

St. Jakob i. D. – Das Seminar „Faszination Trockensteinmauer“ 2026 der Nationalpark Akademie zeigte: Die Praxis ist ein echter Kraftakt. Die Erneuerung fand am Wiesenweg in St. Jakob statt. Mehr als 60 Tonnen Naturstein sortierten und verbauten die Teilnehmenden präzise ohne Mörtel.

Fachkundige Anleitung erhielten sie durch Rainer Vogler von der Trockensteinmauer-Schule aus Krems. Das Bauwerk, das Stein für Stein entstand, erforderte handwerkliches Können, Geduld und Teamarbeit. Eine Steinnische wurde ebenfalls integriert. Die neue Mauer wird das Landschaftsbild prägen und soll voraussichtlich 100 Jahre lang Bestand haben.

© NPHT/Eder

Trockensteinmauern sind mehr als bloße Begrenzungen. Sie zählen zu den alten und nachhaltigen Bautechniken der Menschheit und sind als immaterielles UNESCO-Kulturerbe anerkannt. In ihren Fugen finden viele Tier- und Pflanzenarten Unterschlupf, was diese Mauern zu Biodiversitäts-Hotspots macht. Trockensteinmauern tragen zum Erhalt der Kulturlandschaft und zur Förderung der Artenvielfalt bei. Die Teilnehmenden schufen somit nicht nur ein langlebiges Bauwerk, sondern trugen auch zum Natur- und Kulturschutz der Region bei.