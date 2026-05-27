Stadt Schwaz wurde zu Tirols Kultur-Hauptstadt gekürt

Schwaz hat als erste Gemeinde den Titel „Kulturfreundliche Gemeinde des Landes Tirol“ erhalten. Die Stadt bekommt dafür 5.000 Euro. Mit dem Preisgeld fördert das Land Tirol das kulturelle Engagement der Gemeinden. Insgesamt 19 Orte hatten sich beworben.

Kulturreferent Anton Mattle betonte die Bedeutung des Preises. „In vielen Tiroler Gemeinden wird Kulturarbeit geleistet“, sagte er. Der Preis rückt diese Leistungen ins Rampenlicht. Er zeige die Bedeutung von Kunst und Kultur für das gesellschaftliche Miteinander auf.

Schwaz ist die erste Gemeinde, die diese Auszeichnung erhält. Das Preisgeld von 5.000 Euro ist für kulturelle Aktivitäten gedacht. Der Landeshauptmann wird den Preis im Herbst in Schwaz überreichen. Mattle gratulierte der Stadt. „Ihr langjähriges Engagement für Kunst und Kultur ist beispielgebend für ganz Tirol“, hob er hervor.

Bürgermeisterin Victoria Weber sprach von einer Ehre für Schwaz. Die Auszeichnung sei eine Bestätigung des gemeinsamen Weges. Sie gelte allen, die sich für Kulturarbeit einsetzen. Dazu gehören Institutionen, lokale Initiativen, Vereine sowie Haupt- und Ehrenamtliche.

Preis für jahrzehntelange Kulturpolitik

Weber kündigte an, das Förderbudget gezielt einzusetzen. Ein Projekt auf Burg Freundsberg soll allen Schwazern zugutekommen. „Kulturarbeit ruht nie“, betonte sie. Die Stadt gestalte die Kulturstadt Schwaz aktiv mit.

Der Kulturbeirat begründete seine Entscheidung klar. Schwaz überzeugte mit seiner jahrzehntelangen Kulturpolitik. Diese zeige sich in Vielfalt, Qualität und Aktualität des Kulturlebens. Der Beirat hob die Unterstützung von Künstlern und Initiativen hervor. Dazu zählen kleine Vereine und auch renommierte Festivals. Verschiedene Sparten und internationale Impulse ergänzen sich. Die kritische Auseinandersetzung mit städtischem Leben spielt eine Rolle. Das politische Bekenntnis zu Kunst und Kultur sei vorbildhaft. Es treibe Entwicklung und Zusammenhalt voran. Diese Förderpolitik führte zur Auszeichnung.