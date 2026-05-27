Panne oder PR-Gag: Wurden die GNTM-Gewinner vor dem Finale verraten?

Wirbel bei „Germany‘s Next Topmodel“: Hat ein Magazin die Sieger vorweg verraten oder ist das alles nur ein Trick? Heidi Klum ist auf jeden Fall weniger begeistert davon, dass das Finale heuer schon vorweg aufgezeichnet wurde.

Kurz vor dem großen Finale von „Germany’s Next Topmodel“ (28. Mai, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn) sorgt ein vermeintlicher Fauxpas für Schlagzeilen: Abonnenten der Zeitschrift Harper’s Bazaar erhielten die neue Ausgabe – mit den angeblichen Gewinnern auf dem Titelbild. Sind Aurélie und Ibo tatsächlich die Sieger der diesjährigen Staffel? Der Sender ProSieben bleibt gelassen und heizt die Spekulationen weiter an.

Ist es eine Panne oder ein cleverer PR-Schachzug?

Zum neunten Mal in Folge präsentieren die Gewinner von „GNTM“ das Cover der deutschen „Harper’s Bazaar“. Das dazugehörige Shooting ist ein fester Bestandteil der Show und wurde kürzlich bei ProSieben ausgestrahlt. Doch dieses Jahr läuft einiges anders: Das Finale wurde nicht live gesendet, sondern bereits Ende Februar in Los Angeles aufgezeichnet. Die Sieger stehen also längst fest.

Modelmutter und ihre FinalistInnen: Daphne, Aurélie, Anna, Heidi Klum, Ibo, Godfrey und Tony (v.l.) © ProSieben/Max Montgomery

Die vorzeitige Veröffentlichung des Covers sorgt für Diskussionen. Hat Harper’s Bazaar versehentlich den Ausgang der Staffel verraten? ProSieben-Sprecher Christoph Körfer bleibt entspannt: „Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um die Spannung rund um das Finale zu steigern. Das ist eine davon. Lassen Sie sich überraschen, was am Donnerstag im GNTM-Finale passiert.“

Sechs Kandidaten im Rennen um den Titel

Im Finale treten drei Frauen und drei Männer gegeneinander an: Godfrey (34), Ibo (21), Tony (31), Anna (22), Aurélie (21) und Daphne (25). Auf dem Cover der verschickten Zeitschrift sind Aurélie und Ibo zu sehen – ein vermeintlicher Hinweis auf die Gewinner. Ob die beiden tatsächlich die diesjährigen Topmodels sind, bleibt bis zur Ausstrahlung des Finales ein Geheimnis.

Hollywood statt Liveshow: Heidi Klum über das neue Konzept

Das Finale sorgt nicht nur wegen der Cover-Enthüllung für Gesprächsstoff, sondern auch wegen seines neuen Formats. Statt einer Liveshow aus Deutschland erwartet die Zuschauer eine vorproduzierte Sendung aus Hollywood. Für Chefjurorin Heidi Klum (52) eine ungewohnte Umstellung. „Es ist anders, aber ich finde, es ist gut geworden“, erklärt sie gegenüber der Zeitschrift GALA. Dennoch macht sie keinen Hehl daraus, dass sie das Live-Format bevorzugt: „Ich liebe es mehr, wenn es live ist und hätte mir auch dieses Jahr wieder ein Live-Finale gewünscht.“

Klum mit den Siegern von 2025: Moritz Rüdiger und Daniela Djokic © ProSiene/Daniel Graf

Bereits in Cannes hatte Klum ihre Zweifel an der Aufzeichnung geäußert. Sie habe sich jedoch dem Wunsch des Senders gefügt: „Wenn ihr das unbedingt in Hollywood machen wollt, probieren wir es eben so.“ Besonders für die Finalisten sei das neue Konzept eine Herausforderung gewesen. „Die Energie eines Live-Finales ist einzigartig: die jubelnden Fans, die spontanen Emotionen und das Gefühl, dass sich alles um die Kandidaten dreht“, erklärt Klum. Diese besondere Atmosphäre fehle bei einer vorproduzierten Show.

Spannung bis zur letzten Minute