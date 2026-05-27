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Leistungs-Booster oder nutzloser Trend? Was Kreatin beim Sporteln wirklich bringt

Im Kraftsport supplementieren viele Menschen Kreatin für bessere Ergebnisse.
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Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Kreatin gehört zu den bekanntesten Nahrungsergänzungsmitteln im Sport. Es soll bessere Leistung, mehr Kraft und schnellere Regeneration versprechen. Diätologin und Sportwissenschafterin Evelyn Künz erklärt in dieser Podcastfolge, was das Supplement tatsächlich bewirkt und was bei der Einnahme zu beachten ist.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Was Kreatin beim Sporteln tatsächlich bringt

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Zur Person

Evelyn Künz ist Diätologin und Sportwissenschafterin. Sie bietet professionelle Ernährungsberatung und Sporternährungscoachin in Tirol und online auf www.nutriteve.at an.

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