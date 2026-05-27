Leistungs-Booster oder nutzloser Trend? Was Kreatin beim Sporteln wirklich bringt

Kreatin gehört zu den bekanntesten Nahrungsergänzungsmitteln im Sport. Es soll bessere Leistung, mehr Kraft und schnellere Regeneration versprechen. Diätologin und Sportwissenschafterin Evelyn Künz erklärt in dieser Podcastfolge, was das Supplement tatsächlich bewirkt und was bei der Einnahme zu beachten ist.