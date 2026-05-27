Dritte Auflage im Juli

„Bridge Beat Festival“ baut wieder Brücken – von Tirol bis New Orleans

Sichtlich gut gelaunt präsentieren Heike Kiesling, Bürgermeister Johannes Anzengruber, der künstlerische Leiter Marc Hess und Peter Paul Mölk (Innsbruck Tourismus, v.l.) das heurige Programm.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Von 16. bis 18. Juli erlebt das „Bridge Beat Festival“ in Innsbruck seine dritte Auflage. Marc Hess und das Innsbruck Marketing schnüren erneut ein dichtes musikalisches Programm – mit bekannten Namen aus der Tiroler Musikszene, aber auch einem bunten New-Orleans-Schwerpunkt. Der Eintritt ist frei.

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