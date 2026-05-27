Dritte Auflage im Juli
„Bridge Beat Festival“ baut wieder Brücken – von Tirol bis New Orleans
Sichtlich gut gelaunt präsentieren Heike Kiesling, Bürgermeister Johannes Anzengruber, der künstlerische Leiter Marc Hess und Peter Paul Mölk (Innsbruck Tourismus, v.l.) das heurige Programm.
© Michael Domanig
Von 16. bis 18. Juli erlebt das „Bridge Beat Festival“ in Innsbruck seine dritte Auflage. Marc Hess und das Innsbruck Marketing schnüren erneut ein dichtes musikalisches Programm – mit bekannten Namen aus der Tiroler Musikszene, aber auch einem bunten New-Orleans-Schwerpunkt. Der Eintritt ist frei.