Osttiroler Feuerwehr holte zwölfmal Gold im Funkwesen

Zwölf Feuerwehrleute aus Osttirol haben am 22. Mai das Funkleistungsabzeichen Tirol in Gold erhalten. Sie bestanden die höchste Stufe im Feuerwehrfunkwesen nach intensiver Vorbereitung und stärken damit die Einsatzkommunikation der Region.

Das goldene Funkleistungsabzeichen gilt als höchste Auszeichnung im Feuerwehrfunkwesen, da es Kenntnisse in Funk und Kommunikation festigt und vertieft. Der Bewerb umfasste fünf Stationen. Die Teilnehmer beantworteten Fragen zum Funkwesen und führten Funkgespräche, zudem mussten sie ihre Kenntnisse in Kartenkunde und Einsatzdokumentation bewesen. Auch das Erstellen von Lagekarten gehörte zu den Aufgaben.

Mehrwöchige Schulungen und Übungen gingen dem Bewerb voraus. Dabei lag der Fokus auf Genauigkeit und der Einhaltung der Funkordnung. Ausbilder vermittelten die Inhalte praxisnah und unterstützten die Teilnehmer. Am Bewerbstag stellten die Teilnehmer ihr Wissen unter Beweis. Alle zwölf Osttiroler bestanden die anspruchsvollen Aufgaben. Insgesamt erwarben 39 Personen aus ganz Tirol das Abzeichen in Gold.