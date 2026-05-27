Demenzbegleitung aus Erfahrung: Johanna Constantini stellt ihr Buch in Lienz vor

Die Psychologin Johanna Constantini präsentiert ihr neues Buch „Angehörige leben länger – Mutmacher für die Demenzbegleitung“ in Lienz. Sie teilt ihre Erfahrungen im Umgang mit Demenz, geprägt durch ihren Vater Didi Constantini.

Lienz – Johanna Constantini, eine Psychologin aus Innsbruck, stellt ihr aktuelles Werk am 10. Juni um 18 Uhr im Bildungshaus in Lienz vor. Ihr Buch befasst sich mit dem Umgang mit Demenz und richtet sich speziell an Angehörige von Menschen, die an Demenz leiden. Die Inhalte sind von Constantinis persönlichen Erlebnissen geprägt. Ihr Vater war der ehemalige ÖFB-Teamchef Didi Constantini (1955 – 2024).

Das Buch „Angehörige leben länger – Mutmacher für die Demenzbegleitung“ bietet Unterstützung und soll Betroffenen und deren Familien Mut machen. Zudem liefert es praktische Hinweise für die Begleitung im Alltag. Die Autorin teilt Einblicke in ihre eigenen Erfahrungen, damit möchte sie damit anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen.

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