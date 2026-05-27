E-Mobilität kämpft mit leeren Fördertöpfen

Neben dem für Wallboxen und E-Zweiräder reservierten Budget sind auch die Fördertöpfe für E-Busse und E-Lkw leer.

Der März 2026 war ein guter Monat für die E-Mobilität: Jeder vierte neu zugelassene Pkw war rein batteriebetrieben, ein bisheriger Rekord. In absoluten Zahlen sind das 8.206 E-Autos (März 2025: 6.122). „Die Zuwächse bei den Neuzulassungen von E-Pkw sind erfreulich und ein klarer Hinweis darauf, dass die E-Mobilität in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist,“ erklärt dazu Mobilitätsminister Peter Hanke.

Seit die Kraftstoffpreise massiv gestiegen sind, beschäftigen sich immer mehr Menschen in Österreich mit der Anschaffung eines E-Pkw. Gleich wie der Umstieg bei den Heizungssystemen weg von fossilen Brennstoffen ist aber auch die E-Mobilität von leeren Budgettöpfen betroffen. In Österreich wird die Förderung der Elektromobilität über das zentrale Bundesprogramm „eMove Austria“ gesteuert. Die Förderlandschaft teilt sich primär in Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur sowie steuerliche Vorteile auf. Für Privatpersonen gilt aktuell, dass der direkte Kaufzuschuss für Pkw und das eRide-Ladeinfrastrukturprogramm nach dem offiziellen Ende im März 2026 vorerst geschlossen wurden. Es stehen jedoch weiterhin wichtige Säulen, Steuererleichterungen und gewerbliche Förderungen zur Verfügung:

Keine NoVA: Beim Kauf fällt die Normverbrauchsabgabe komplett weg.

Keine motorbezogene Versicherungssteuer: Sie zahlen dauerhaft keine laufende Kfz-Steuer auf den Antrieb.

Sachbezugsbefreiung: Nutzen Sie ein E-Auto als Firmenwagen privat, entfällt der Sachbezug komplett. Ab 2027 wird aber schrittweise ein reduzierter Sachbezug eingeführt. Geplant ist ein Anstieg auf 0,75 % der Anschaffungskosten bis zum Jahr 2028.

Vorsteuerabzug für Unternehmer: Für Betriebe sind Elektro-Flottenfahrzeuge bis zu einem Bruttolistenpreis von 40.000 Euro voll vorsteuerabzugsfähig.

Gebrauchte E-Autos: In Kooperation mit Händlern und Automobilklubs gibt es zeitweise Aktionen für den Ankauf von Elektro-Gebrauchtwagen.

Die bundesweite Pauschalförderung für private E-Zweiräder (E-Mopeds und E-Motorräder) ist ebenfalls am 31. März 2026 ausgelaufen. Auch die Bundesförderung für E-Transporträder und E-Falträder wurde im Jänner 2026 mangels Budgets vorzeitig eingestellt. In Tirol zahlt die TIWAG weiterhin einen einmaligen, pauschalen Investitionszuschuss für einspurige E-Fahrzeuge der Klasse L1e und L3e.

Wer in Österreich ein reines Elektroauto besitzt und dieses zu Hause lädt, kann seine CO₂-Einsparungen zertifizieren lassen.

Auszahlung: Anbieter am Markt zahlen hierfür eine jährliche Prämie aus (oft als „ePrämie“ oder „THG-Prämie“ bezeichnet).

Pauschale: Der Gesetzgeber erlaubt für die private, nicht-öffentliche Ladung eine Pauschalanrechnung von 1.500 kWh pro Jahr.

Da E-Mobilität und Solarstrom eng zusammenhängen, profitiert man beim zeitgleichen Ausbau von doppelten Vorteilen. Der Nullsteuersatz (0 % Umsatzsteuer) für private PV-Anlagen bis 35 kWp wurde zwar wieder abgeschafft, dafür ist für das Jahr 2026 die klassische Förderung nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) über finanzierte Fördercalls abgesichert. Private Betreiber erhalten wieder einen Investitionszuschuss (Basisprämie pro kWp) zurück. Der nächste Fördercall ist vom 16. bis 30. Juni. Antragstellung: www.eag-abwicklungsstelle.at