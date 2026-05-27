Kleine KünstlerInnen auf großer Bühne: Volksschule Oberperfuss wird zur Savanne

Giraffen und Zebras erobern am Freitag den Mehrzwecksaal der Volksschule Peter Anich in Oberperfuss. Das Musical „Tuishi pamoja“ erzählt von Vorurteilen, Toleranz und Freundschaft – mit spielfreudigen Schülerinnen und Schülern auf der Bühne.

Oberperfuss – Am Freitag, den 29. Mai, lädt die Volksschule Peter Anich aus Oberperfuss zu einer ungewöhnlichen Musicalaufführung ein: Zu erleben ist das Stück „Tuishi pamoja. Eine Freundschaft in der Savanne“ von Sandra Engelhardt (Text) und Martina Maria Schulte (Musik) – und zwar um 16 Uhr im Mehrzwecksaal der Schule. Die Besonderheit: Als DarstellerInnen sind die Schülerinnen und Schüler der 3a- und der 3b-Klasse zu erleben.

„Tuishi pamoja“ ist Swahili und bedeutet so viel wie „Wir wollen zusammen leben“. Das gleichnamige Musical erzählt eine Geschichte über Vorurteile, Freundschaft und Toleranz. Dazu erklingt, wie die VeranstalterInnen versprechen, „afrikanisch-groovige Musik, zu der man sich einfach bewegen muss“.

Große und wichtige Themen wie Vorurteile und Toleranz werden im Musical auf kindgerechte Weise verarbeitet. © Volksschule Peter Anich Oberperfuss, Markus Ostermann

Giraffen, Zebras und Erdmännchen auf der Bühne

Machen Streifen wirklich blöd? Und stimmt es, dass man sich mit langhalsigen Tieren sowieso nicht vernünftig unterhalten kann? Fragen wie diese beschäftigen das Giraffenkind Raffi und das kleine Zebra Zea sehr. Schließlich leben ihre Herden seit Jahren nebeneinander, ohne aber miteinander zu reden. Doch zum Glück gibt es da noch die pfiffigen Erdmännchen – und einen Angriff der Löwen, der ausnahmsweise etwas Gutes bewirkt ...