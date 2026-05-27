Tirol bleibt außen vor
Aus für die Transit-Euregio: Bayern und Südtirol wagen das Maut-Solo
Kein Verkehrs-Trio: Bayerns Christian Bernreiter (l.) wagt mit Südtirols Daniel Alfreider (r.) ein Maut-Solo. René Zumtobel und Tirol sind nicht dabei.
© LPA Südtirol
Alle Einigkeit scheint ein Ende zu haben: auch der Slot-Schulterschluss zwischen Bayern, Südtirol und Tirol. Erstere wollen nun ohne Tirol prüfen lassen, ob ein variables Maut-System für Lkw nicht die bessere Lösung für den Transit am Brennerkorridor wäre.