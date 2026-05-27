Frau bei E-Bike-Unfall in Gaimberg verletzt: Polizei sucht nach ZeugInnen

Gaimberg – Nach ZeugInnen eines Unfalls sucht aktuell die Osttiroler Polizei. Mittwochfrüh gegen 7.45 Uhr sind in Gaimberg eine 53-jährige E-Bike-Fahrerin und ein unbekannter E-Bike-Fahrer aufeinandergeprallt. Dabei zog sich die Frau Verletzungen zu.

Nach dem Unfall an der Kreuzung des Mienekugel-Radwegs mit der L73 wurde nicht sofort die Polizei verständigt. ZeugInnen werden gebeten, sich unter folgender Nummer bei der Polizei zu melden: 059133/7230. (TT.com)