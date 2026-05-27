Erheblicher Schaden
Brand in St. Johanner Arztpraxis: Angestellte bekämpfte Flammen
St. Johann in Tirol – Im Küchenbereich einer Arztpraxis in St. Johann ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Laut der Polizei dürften Putztücher auf einer Herdplatte abgelegt worden sein. Eine 42-jährige Angestellte betrat gegen 12.30 Uhr den Raum und bemerkte das Feuer.
Sofort begann die Frau, mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehr St. Johann konnte die Flammen schließlich löschen. Die 42-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Es entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)