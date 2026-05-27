Brand in St. Johanner Arztpraxis: Angestellte bekämpfte Flammen

St. Johann in Tirol – Im Küchenbereich einer Arztpraxis in St. Johann ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Laut der Polizei dürften Putztücher auf einer Herdplatte abgelegt worden sein. Eine 42-jährige Angestellte betrat gegen 12.30 Uhr den Raum und bemerkte das Feuer.