Entspanntes Flanieren per Verordnung: Reutte testet Fußgängerzone ab 1. Juni

Nach jahrzehntelangen Diskussionen wird der Untermarkt diesen Sommer temporär zur Fußgängerzone – jeweils an Wochenenden und Feiertagen.

Reutte – Was lange währt, wird endlich gut. So könnte man das Ringen um eine Fußgängerzone in Reutte wohl am ehesten beschreiben. Denn nach jahrzehntelangen Debatten und wiederholtem Scheitern des Vorhabens, hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Reutte nun Nägel mit Köpfen gemacht. Am 1. Juni startet der Pilotversuch einer Fußgängerzone im Untermarkt. Den entsprechenden Beschluss fassten die Mandatare bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.