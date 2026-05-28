Blitzeinschlag im Wald: Feuerwehr in Gschnitz mit Hubschrauber zum Einsatzort geflogen

Gschnitz – Ein heftiges Gewitter hat am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz im Gschnitztal geführt. Ein Blitz schlug in einen Baum ein und löste einen Waldbrand aus, der nur durch einen aufwendigen Einsatz mit Hubschrauberunterstützung unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem im Wald oberhalb des Gallreidebachs eine Rauchentwicklung gemeldet worden war. Schnell stellte sich heraus, dass der Brandort in einem äußerst schwierigen und unwegsamen Gelände lag.

Mit Hubschrauber zum Einsatzort

Um zum Feuer zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute sowie ihre Ausrüstung vom Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ aufgenommen und direkt zur Einsatzstelle geflogen werden. Dort konnten die Kräfte feststellen, dass ein Blitz einen Baum getroffen hatte, der daraufhin umstürzte.

Dank des schnellen Einsatzes gelang es den Feuerwehren, den Brand rasch zu löschen und eine weitere Ausbreitung auf den umliegenden Wald zu verhindern. Für die Dauer des Einsatzes musste die Gschnitztalstraße (L10) für rund eine Stunde gesperrt werden.