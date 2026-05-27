Motorradfahrer stürzte

Auto prallte beim Abbiegen gegen Motorrad: Zwei Verletzte bei Unfall in Scharnitz

Scharnitz – Ein Auto und ein Motorrad sind am Mittwoch gegen 16.40 Uhr in Scharnitz aufeinandergeprallt, berichtet die Polizei. Dabei zogen sich der 67-jährige Motorradfahrer und seine 58-jährige Begleiterin Verletzungen zu. Sie wurden ins Krankenhaus nach Garmisch gebracht.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei bei einem Abbiegemanöver an der Kreuzung der Seefelder Straße (B177) und der Innsbrucker Straße. Die dreiköpfige Familie im Unfallauto blieb unverletzt. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber, zwei Rettungswagen sowie zwei Polizeistreifen. (TT.com)

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