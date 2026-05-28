Kleinbus krachte in Lkw: Mindestens 13 Tote in China
Bei einem Auffahrunfall auf einer Autobahn in Zentralchina sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Verkehrspolizei in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in der Provinz Henan im Umland von Nanyang, einer Stadt mit rund neun Millionen Einwohnern. Demnach krachte auf der Autobahn G40, die Chinas Ostküstenmetropole Shanghai mit der nördlichen Provinz Shaanxi verbindet, ein Kleinbus in einen Lastwagen.
Wie die Polizei mitteilte, saßen in dem für neun Personen zugelassenen Bus 16 Menschen. Die drei überlebenden Insassen wurden verletzt. Nähere Informationen zu dem Unfall und der Ursache gab es zunächst nicht. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit entsandte nach Polizeiangaben eine Arbeitsgruppe, um den Unfall zu untersuchen.