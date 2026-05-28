Kleinbus krachte in Lkw: Mindestens 13 Tote in China

Bei einem Auffahrunfall auf einer Autobahn in Zentralchina sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Verkehrspolizei in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in der Provinz Henan im Umland von Nanyang, einer Stadt mit rund neun Millionen Einwohnern. Demnach krachte auf der Autobahn G40, die Chinas Ostküstenmetropole Shanghai mit der nördlichen Provinz Shaanxi verbindet, ein Kleinbus in einen Lastwagen.