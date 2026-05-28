Graz-Wahl - Konsens über zentrale Rolle der Kulturszene

Die Kulturpolitik war im bisherigen Wahlkampf zur Grazer Gemeinderatswahl kein dominierendes Thema. Mittwochabend hat die Kunstuniversität Graz zu einer kulturpolitischen Diskussion in den Stefaniensaal geladen. KPÖ, Grüne, ÖVP und NEOS nahmen zur Rolle von Kunst und Kultur in der Stadt Stellung. Trotz unterschiedlicher politischer Ansätze herrschte Konsens darüber, dass die Förderung der Kulturszene essenziell für die Lebensqualität und Attraktivität der Stadt sei.

Die Diskussion zwischen den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten Sahar Mohsenzada (KPÖ), Zeynep Aygan-Romaner (Grüne), Daisy Kopera (ÖVP) und Philipp Pointner (NEOS) zeigte, dass Kunst und Kultur für die Stadt Graz von zentraler Bedeutung sind. Zu der von zwei Master-Studierenden der Kunstuniversität Graz moderierten Veranstaltung waren auch die anderen Fraktionen eingeladen. Sie schickten aber keine Vertreterinnen oder Vertreter.

Im Laufe der Diskussion wurden Übereinstimmungen wie auch klare Unterschiede in den Haltungen deutlich: Während Kopera (ÖVP) die Grünen als Partei beschrieb, die vorrangig "viel Wert auf Fahrradfahren und alternativen Verkehr" lege, kritisierte Pointner von den NEOS die ÖVP als zwar "sehr kulturaffine Partei, aber auch streng verwurzelt in traditionellen Werten" und forderte kulturpolitisch mehr Mut: "Vielleicht wäre es ganz gut, ein bissl den Turbo einzuschalten und der Gefahr zu widerstehen, dass bei Kultur immer das Wort 'Volk' dabei sein muss", regte Pointner an.

Mohsenzada - die Kultursprecherin der KPÖ, die die Bürgermeisterin stellt - betonte die parteiübergreifende Zusammenarbeit: "Was Kulturpolitik betrifft, kämpfen wir eigentlich alle für dasselbe. Die größten Probleme, die uns meistens beschäftigen, sind die budgetären. Aygan-Romaner von den Grünen lobte wiederum die KPÖ für die Unterstützung der freien Szene: "Was ich gesehen habe und auch extrem unterstütze, ist, dass vor allem die freie Szene auf die Rückendeckung der KPÖ zählen darf.

Die geplante Abschaffung der ORF-Landesabgabe, die jährlich 30 Millionen Euro für Kunst, Kultur und Sport in der Steiermark bereitstellt, brachte kontroverse Ansichten zu Tage und machte deutlich, dass unterschiedliche Ansätze zur Finanzierung von Kultur verfolgt werden. Aygan-Romarer von den Grünen zeigte sich empört: "Wir sind absolut dagegen, dass diese ORF-Landesabgabe ohne Not einfach wegfällt. 4,70 Euro - ein Bier kostet teilweise mehr. Und für ein Bier gibt man das gern aus, aber dass Kulturinstitutionen bestehen können, dann nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein." Pointner von den NEOS betonte: "Es soll nicht einfach gekappt werden. Wir sind dafür, dass es vom ORF entkoppelt wird, das man diese Abgabe weggibt, aber im allgemeinen Budget dann hinterlegt und also nicht wegfallen lässt".

Die angekündigten Kürzungen im Universitätsbudget um eine Milliarde Euro und die Folgen auch in der Kultur stießen auf breite Ablehnung. Aygan-Romarer zeigte sich besorgt über die Erhöhung von Studiengebühren und die Benachteiligung internationaler Studierender. "Damit killt man am Wissenschafts- und Bildungsstandort viele Arbeitsplätze. Das würde hier sehr, sehr viel zerstören", so Mohsenzada. Pointner forderte "niemals bei den Künstlerinnen und Künstlern sparen, noch bei den Lehrenden, bei den Forschenden". Er glaube dennoch "dass es Strukturen gibt, wo man massiv sparen kann. Den bürokratischen Apparat, den könnte man sehr wohl durchleuchten", so der NEOS-Spitzenkandidat. Auch Kopera sprach sich dafür aus, Bürokratie einzusparen, an Bildung und Kultur zu sparen sei hingegen "das schlimmste Armutszeugnis", so die ÖVP-Politikerin. KPÖ-Politikerin Mohsenzada zeigte sich überzeugt, dass mit Erbschaftssteuern "einiges zu holen" wäre.