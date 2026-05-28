Sperre bis Mittag

Karwendelbahn nach Unfall gesperrt: Keine Züge zwischen Innsbruck und Mittenwald

Bis voraussichtlich Mittag können auf der Karwendelstrecke keine Züge fahren.
© ÖBB/Kapferer

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