Beim Trail holpert es menschlich

Die Nerven liegen blank. Ein Downhiller legt eine Notbremsung hin, eine Wandergruppe schreit vor Entsetzen, ein Badegast fühlt sich überfahren. Alle Seiten sehen sich durch die schiere Anwesenheit des jeweils anderen gefährdet und belästigt. Zudem ist Freizeit längst zum Stressfaktor geworden – die emotionale Zündschnur wird immer kürzer. Man/frau explodiert wegen Kleinigkeiten. Die Gemeinderäte in Biberwier haben nun reagiert. Der Nutzungskonflikt sei zu groß, das Aushängeschild Blindsee-Trail wird es in dieser Form ab 2027 nicht mehr geben.