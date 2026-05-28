Reisepass schon kontrolliert? 2144 Dokumente laufen im Bezirk Reutte ab

Die Bezirkshauptmannschaft Reutte warnt: Ohne gültigen Pass oder Personalausweis bleibt der Traumurlaub nur ein Traum. 2144 Reisedokumente im Außerfern verlieren ihre Gültigkeit. Die BH bietet schnelle Lösungen.

Reutte – Die Freude auf den Urlaub steigt, die Koffer werden schon gepackt. Doch neben Sonnencreme und Badekleidung sollte auch ein Blick auf Reisepass oder Personalausweis nicht fehlen. Denn ein gültiges Reisedokument ist für Urlaubsreisen ins Ausland unverzichtbar. Die Bezirkshauptmannschaft Reutte empfiehlt vor Beginn der Hauptreisezeit, Reisepässe und Personalausweise rechtzeitig zu überprüfen. Denn im Bezirk Reutte verlieren heuer 2144 Dokumente ihre Gültigkeit. Eine Neuausstellung ist bei der Bezirkshauptmannschaft Reutte möglich.

„Vor einer Reise sollte man unbedingt kontrollieren, ob der Reisepass noch gültig ist, und ihn bei Bedarf rechtzeitig erneuern oder verlängern lassen, damit es vor der Abreise keine Probleme gibt“, empfiehlt Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf. Sie weist außerdem darauf hin, dass Termine für neue Reisedokumente bei der Bezirkshauptmannschaft Reutte einfach vereinbart werden können – entweder über termin.tirol.gv.at oder die Land Tirol App. „Unser Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern ein einfaches und modernes Service anzubieten, das gut zugänglich ist“, so BH Rumpf.

Innerhalb und außerhalb der EU

Auch innerhalb der EU besteht Ausweispflicht. Für Reisen nach Frankreich, Italien oder Spanien ist ebenfalls ein gültiges Reisedokument erforderlich. Ein Führerschein gilt dabei nicht als Reisedokument. Innerhalb des Schengen-Raums genügt oft ein Personalausweis. Reisen außerhalb des Schengen-Raums benötigen einen Reisepass. Reisende sollten zudem Einreise- und Zollbestimmungen des Ziellandes vorab prüfen. Das österreichische Außenministerium bietet aktuelle Reiseinformationen auf seiner Website an.

Neues Dokument: Was mitbringen?

Anträge für Reisepässe und Personalausweise nehmen alle österreichischen Passbehörden entgegen. Dies sind Bezirkshauptmannschaften oder Magistrate. Bestimmte Gemeinden leiten ebenfalls Passanträge an die zuständige Behörde weiter. Voraussetzung ist ein Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Gemeinde.

Ein biometrisches Passfoto nach internationalem Standard ist nötig. Seit Kurzem gibt es an allen Tiroler Bezirkshauptmannschaften Foto-Self-Service-Stationen. Bürger können ihr Ausweisfoto direkt vor Ort kostenlos aufnehmen lassen. Das Bild wird automatisch in den digitalen Antragsprozess übernommen. Dies spart Wege und ermöglicht die Ausstellung des Dokuments in einem Behördengang. Die Wirtschaftskammer Tirol informiert über Fotografen, die eBilder oder klassische analoge Fotos anbieten. Diese akzeptiert die Behörde weiterhin.