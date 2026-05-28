Tragischer Unfall : 32-Jähriger stirbt bei Paragleitunfall in Südtirol

Ein 32-jähriger einheimischer Paragleiter ist am Mittwochvormittag in Ridnaun in Südtirol bei einem Absturz tödlich verunglückt. Der Mann war kurz nach dem Start aus noch ungeklärter Ursache rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

Ridnaun – Ein 32-jähriger Einheimischer ist am Mittwoch im Südtiroler Ridnaun bei einem Unfall mit einem Paragleitschirm tödlich verunglückt. Der Mann war gegen 9.00 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Paragleiter auf der Hohen Ferse gestartet und aus ungeklärter Ursache abgestürzt, berichtete das Südtiroler Onlineportal stol.it. Offenbar kam es bereits während oder kurz nach dem Start zu dem Unglück. Der Mann stürzte offenbar rund 100 Meter in die Tiefe.