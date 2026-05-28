Kleines bewirkt Großes
Mikroben im Mittelpunkt: Neue Ausstellung zeigt die unsichtbaren Helfer des Alltags
Im Mikroversum soll die Wissenschaft rund um Mikroorganismen erlebbar werden. Vieles kann man selbst ausprobieren.
© hollu Systemhygiene GmbH, Jakob Neuner
Mikroorganismen stehen selten im Rampenlicht. Mit dem „Mikroversum“ in Zirl wollen die Universität Innsbruck und die Firma „hollu Systemhygiene“ die Arbeit der kleinen Lebewesen greifbar machen – und vor allem junge Menschen für MINT-Berufe begeistern.