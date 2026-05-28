Hilfe benötigt
Land gefordert: Gemeinde Itter steht vor einer finanziellen Herkulesaufgabe
Der Mehrzwecksaal in Itter ist die in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Das schafft die kleine Gemeinde aber nur mit Hilfe vom Land Tirol.
© Harald Angerer
Das Mehrzweck- und Kulturgebäude mit Veranstaltungssaal und Probelokal der Musikkapelle im Ort muss neu gebaut werden. Alleine kann die kleine Brixentaler Gemeinde das Vorhaben mit geschätzten vier Millionen Euro Baukosten allerdings nicht stemmen.