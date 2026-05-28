Zeugin schlug Alarm: Fahrrad-Diebe in Innsbruck auf frischer Tat ertappt

Innsbruck – Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei in Innsbruck zwei mutmaßliche Fahrraddiebe ausforschen konnte. Die Männer, ein 76-jähriger Österreicher und ein 42-jähriger Serbe, stehen im Verdacht, mehrere Fahrräder gestohlen zu haben. In ihren Kellern wurden insgesamt fünf Räder sichergestellt.

Der Fall nahm seinen Anfang am Sonntagnachmittag, als die beiden Männer vor einer Freizeiteinrichtung ein versperrtes Fahrrad entwendeten. Am darauffolgenden Montag bemerkte eine Zeugin die beiden Verdächtigen erneut in der Nähe des Tatorts und zögerte nicht, die Polizei zu verständigen. Die eintreffende Streife konnte die Identität der beiden Männer feststellen.

Weiteres Diebesgut im Keller

Nach einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung machten die Beamten in den Kellerräumen der beiden Männer eine Entdeckung: Sie fanden insgesamt fünf Fahrräder. Zwei davon konnten bereits konkreten Diebstählen zugeordnet werden. Bei den restlichen drei Rädern wird die Herkunft noch ermittelt.