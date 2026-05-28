🎧 Podcast „Tirol Live“
Gründe, Forderungen und die Folgen: Worum es bei der Demo auf der Brennerautobahn geht
TT-Chefreporter Manfred Mitterwachauer erklärt, wie es zur Brenner-Demo kam und was von den Organisatoren gefordert wird.
© Axel Springer
Die Brennerautobahn wird am 30. Mai blockiert. Ein Hilfeschrei der Wipptaler Bevölkerung gegen die Transitlast, der gleichzeitig scharfe Kritik von Nachbarn hervorruft. Was steckt hinter der Protestaktion? Wie reagiert die Politik auf die Blockade? Welche Auswirkungen hat der Protest auf die weitere Entwicklung? Manfred Mitterwachauer, Chefreporter der Tiroler Tageszeitung, beleuchtet in der neuen Folge des Podcasts „Tirol Live“ die Hintergründe.
🎧 Podcast „Tirol Live“ | Worum es bei der Demo auf der Brennerautobahn geht
Brennerkorridor als Sperrzone
Totalsperre am Samstag: Was Reisende und Anrainer zur Brenner-Demo wissen müssen
Überblick zur Kundgebung
Brenner-Demo am Samstag: Was ist das Programm und wie kommt man hin?
Steht das ganze Wipptal auf?
Die Brenner-Demo und ein Kindergeburtstag: Wann ist die Blockade der A13 ein Erfolg?
Landeshauptmann vs. Oberhofer
Unterinntaltrasse auf Eis? VP und NEOS im Dauer-Clinch, Mattle warnt Bund vor „Bauchfleck“
Kampfansage von Zumtobel
„Die Zeit des völlig freien Warenverkehrs am Brennerkorridor ist vorbei“
Kommt Mattle zur Blockade?
Brenner-Demo wirft ihre Schatten in den Landtag: Viele Baustellen und ein „Plan B“
Umfrage vor der Brenner-Demo
Das sagen die verkehrsgeplagten Wipptaler: „Es ist oft deprimierend“
Verlagerung gelingt nicht