🎧 Podcast „Tirol Live“

Gründe, Forderungen und die Folgen: Worum es bei der Demo auf der Brennerautobahn geht

TT-Chefreporter Manfred Mitterwachauer erklärt, wie es zur Brenner-Demo kam und was von den Organisatoren gefordert wird.
© Axel Springer
Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Die Brennerautobahn wird am 30. Mai blockiert. Ein Hilfeschrei der Wipptaler Bevölkerung gegen die Transitlast, der gleichzeitig scharfe Kritik von Nachbarn hervorruft. Was steckt hinter der Protestaktion? Wie reagiert die Politik auf die Blockade? Welche Auswirkungen hat der Protest auf die weitere Entwicklung? Manfred Mitterwachauer, Chefreporter der Tiroler Tageszeitung, beleuchtet in der neuen Folge des Podcasts „Tirol Live“ die Hintergründe.

🎧 Podcast „Tirol Live“ | Worum es bei der Demo auf der Brennerautobahn geht

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