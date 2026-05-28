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Polizei zog zwei Raser aus dem Verkehr: Führerscheine in Mayrhofen und Kirchbichl weg

Mayrhofen, Kirchbichl – Die Tiroler Polizei hat am Mittwochabend gleich zwei Raser gestoppt und ihnen Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen.

Zuerst nach Mayrhofen. Wie die Polizei berichtet, war ein 34-jähriger Ungar gegen 20.45 Uhr mit seinem Wagen unterwegs. Er überschritt die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 81 km/h – er war also mit 151 km/h unterwegs. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben.

Mehr als 90 km/h im Ortsgebiet

Kurze Zeit später, gegen 21 Uhr, fiel in Kirchbichl ein 24-jähriger Türke auf. Er fuhr auf der Lofererstraße im Ortsgebiet mit 93 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Zudem überholte er unmittelbar vor einem Schutzweg ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Beide Lenker werden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. (TT.com)

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