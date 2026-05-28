Polizei zog zwei Raser aus dem Verkehr: Führerscheine in Mayrhofen und Kirchbichl weg

Mayrhofen, Kirchbichl – Die Tiroler Polizei hat am Mittwochabend gleich zwei Raser gestoppt und ihnen Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen.

Zuerst nach Mayrhofen. Wie die Polizei berichtet, war ein 34-jähriger Ungar gegen 20.45 Uhr mit seinem Wagen unterwegs. Er überschritt die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 81 km/h – er war also mit 151 km/h unterwegs. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben.

Mehr als 90 km/h im Ortsgebiet