Kritik wird laut: Österreicher können auf China-Plattform Tiktok auch einkaufen

Der neue „Tiktok Shop“ geht Mitte Juni auch in Österreich an den Start. Verbraucherschutzverbände kritisieren verschwimmende Grenzen zwischen Online-Shopping- und Social-Media-Plattform. Auch eine Tiroler Kosmetikfirma ist vom Start weg mit dabei.

Die chinesische Social-Media-Plattform Tiktok weitet ihr Angebot „Tiktok Shop“ auf Österreich aus. Nach Deutschland und anderen europäischen Ländern geht das Online-Einkaufsportal ab 15. Juni auch hierzulande an den Start, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Nutzerinnen und Nutzer können dann direkt über die App einkaufen. Tiktok tritt dabei als reiner Marktplatz auf, vermarktet werden Produkte von Anbietern aus aller Welt.

Tiroler Kosmetikfirma dabei

Tiktok sei auch mit österreichischen Händlern im Gespräch. Verkaufen werden laut Aussendung unter anderem der Schokoriegelhersteller Neoh, der auch im deutschen Tiktok Shop präsent ist, und die Tiroler Kosmetikfirma Judith Williams. Die Mehrzahl der angebotenen Produkte wird aber wohl von ausländischen Marken kommen. Unternehmen können sich ab 1. Juni für Tiktok Shop in Österreich anmelden.

Hierzulande nutzen laut Unternehmensangaben 2,7 Millionen Menschen jeden Monat Tiktok. Geshoppt wird mit dem neuen Angebot direkt auf der „For You Page“, dem Videofeed, für das die App bekannt ist. Nutzerinnen und Nutzer können so in der App ohne große Hürde einkaufen, über sogenannte „shoppable Videos“ und in Livestreams direkt von Marken, Händlern und Influencern. Die Angebote sind dabei entsprechend des Tiktok-Algorithmus hochgradig personalisiert auf Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten.

Konsumentenschützer warnen

Kritik an Tiktok Shop kommt von Konsumentenschutzverbänden. Mit dem Angebot verschwimme die Grenze zwischen Online-Shopping- und Social-Media-Plattform, schreibt etwa die deutsche Verbraucherzentrale Berlin. Sie sieht durch das personalisierte Angebot die Gefahr verstärkter Impulskäufe.