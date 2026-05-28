Rassismus und Rechtsrock im Railjet: Justiz und Bundesheer ermitteln gegen Soldaten

Im Zug nach Wien sollen in Tirol stationierte Soldaten rassistische und antisemitische Aussagen getätigt haben. Dabei hörte die Gruppe offenbar auch lautstark die Lieder einer Band, die vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Das berichtet ein entsetzter Fahrgast der TT. Es gibt eine Anzeige, Untersuchungen laufen.