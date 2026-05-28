Uganda-Rückkehrer in Oberösterreich zur Ebola-Abklärung im Spital

Die Person hat Krankheitssymptome, eine Blutprobe zeigt aber keine Ebola-Infektion. Eine Überstellung nach Wien ist geplant.

Linz, Wien, Kinshasa – Eine am Montag aus Uganda zurückgekehrte Person ist in Oberösterreich zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome in einem Spital aufgenommen und isoliert worden. Das teilten die Landessanitätsdirektion und die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung am Mittwoch mit. Eine erste Blutprobe habe kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion gezeigt, dieser vorläufige Befund müsse aber noch durch eine zweite Probe bestätigt werden.

Die Person – es ist nicht bekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt – sei am Mittwoch aufgrund ihrer Krankheitssymptome zur stationären Abklärung im Krankenhaus aufgenommen worden, hieß es. Da sie am Montag aus Uganda zurückgekehrt sei, welches derzeit von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen ist, sei sie entsprechend den medizinischen Leitlinien isoliert und behandelt worden. Solange die Ergebnisse der zweiten Blutprobe ausstehen, bleibe sie in isolierter Spitalsbehandlung.