Uganda-Rückkehrerin nach Ebola-Verdacht in Wiener Klinik Favoriten

Die Frau hat Krankheitssymptome, eine erste Blutprobe zeigte aber keine Ebola-Infektion. Eine weitere Blutabnahme findet am Freitag statt.

Wien – Eine am Montag aus Uganda nach Oberösterreich zurückgekehrte Frau ist am Donnerstagnachmittag zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome „mittels spezialisiertem Infektionstransport“ in die Wiener Klinik Favoriten überstellt worden. „Die Aufnahme erfolgte unter höchsten Sicherheits- und Hygienestandards durch unsere Expertinnen und Experten der Infektiologie“, teilte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) mit.

„Nach dem Transport wird das Fahrzeug im Hygiene-Zentrum des Wiener Gesundheitsdienstes der Magistratsabteilung 15 (MA 15) dekontaminiert und es besteht keine Gefahr“, hieß es. Die nächsten Schritte seien, nun eine Ebola-Diagnose auszuschließen und eine alternative Diagnose zu finden. Mit den Testungen und Maßnahmen starte das Team sofort.

Frau nun in Isolationszimmer

Die Klinik Favoriten verfügt laut Wigev über die einzigen Sonder-Intensivzimmer Österreichs für die Behandlung hochpathogener Infektionserreger. Die speziell ausgestatteten Isoliereinheiten sind mit mehrstufigen Schleusensystemen sowie Unterdrucktechnik ausgerüstet, „wodurch sichergestellt wird, dass potenzielle Krankheitserreger den Behandlungsbereich nicht verlassen können“. Die Versorgung erfolge durch speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter höchsten Sicherheits- und Hygienestandards. Dabei komme umfassende Schutzausrüstung zum Einsatz, um das Infektionsrisiko für Personal und Umfeld bestmöglich zu minimieren, wurde betont.

Eine erste, noch in Linz im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern genommene Blutprobe hatte kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion gezeigt. Der vorläufige Befund müsse aber noch durch eine zweite Probe bestätigt werden, wie die Landessanitätsdirektion Oberösterreich am Donnerstag mitteilte. Dies könne aber erst am dritten Tag nach Auftreten von Symptomen geschehen, informierte die Sprecherin weiter. Das soll eben nun am Freitag in Wien passieren.

„Keine Gefahr für Patienten und Mitarbeiter“

Als die erkrankte Person am Mittwoch eingeliefert wurde, sei das Klinikum bereits über den Verdacht informiert und entsprechend vorbereitet gewesen. „Für Patienten, Besucher und Mitarbeitende des Ordensklinikums Linz bestand und besteht keine Gefahr“, wurde versichert.

Da die Frau am Montag aus Uganda zurückgekehrt sei, welches derzeit von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen ist, sei sie entsprechend den medizinischen Leitlinien isoliert und behandelt worden. Laut Behandlungsteam in Linz sei ihr Gesundheitszustand vor der Überstellung nach Wien stabil gewesen. Die Gesundheitsbehörden haben noch Mittwochabend das Kontaktpersonenmanagement in die Wege geleitet. Mit Details halten sich die Behörden bedeckt, sie berufen sich auf den Datenschutz.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Ebola-Ausbruch zählt die Demokratische Republik Kongo mittlerweile mehr als 900 Verdachtsfälle und mehr als 200 Tote. Die WHO rechnet damit, dass sich die Lage in den afrikanischen Ländern weiter zuspitzen wird. Ebolafieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, weil es für den seltenen Bundibugyo-Typ bisher weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt.